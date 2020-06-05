Курские абитуриенты могут подать документы в вузы и ссузы дистанционно

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:52:17+03:00

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Прием заявлений от абитуриентов в вузы и ссузы в 2020 году будет проходить дистанционно. Те, у кого не будет такой возможности, смогут в индивидуальном порядке передать свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Приемные комиссии профессиональных образовательных организаций в режиме онлайн уже начали обрабатывать документы. Заявить о своем желании обучаться можно двумя способами: отправить документы по почте либо предоставить их в электронной форме через портал госуслуг (данная возможность будет доступна после 10 июня). В некоторых образовательных организациях разработана услуга приема документов абитуриентов через сайт.

Для подачи заявления необходимы следующие документы: паспорт (скан или фото страниц с основной информацией и о месте регистрации), документ об образовании с приложением, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Что касается приемных комиссий в вузах региона, то здесь приступят к работе немного позднее. Документы можно подавать с 20 июня и до 17 августа.

Проверять результаты ЕГЭ абитуриентов вузы будут самостоятельно, получив доступ к базе, сформированной Рособрнадзором.

Прием документов вузы будут вести с использованием своей электронной информационной системы или суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» (госуслуги).

Для поступления в вузы необходимы следующие документы: заявление, копии паспорта, документа об образовании с приложением, а также документы, подтверждающие индивидуальные достижения, заявление о согласии на зачисление. Перечень всех документов опубликован на официальных сайтах вузов.

Как и ранее, абитуриенты могут подать заявление о приеме в пять вузов на три направления подготовки (специальности) в каждом из них.

К учебе студенты приступят 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU