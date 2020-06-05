5 Июнь 2020 2020-06-05T09:40:15+03:00

В регионе сохраняется напряженная обстановка с заболеваемостью Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 5 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 июня 2020 года составило 3357 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 5 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3357 (+85) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1670 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 73 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 92 – в Курской городской больнице №6; 24 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 6 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1338 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1671 (+73) пациента.

На сегодняшний день скончались 16 человек (+1, женщина, 46 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 489 человек. Снят карантин с 6106 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 177 человек.

По состоянию на 5 июня всего с нарастающим итогом проведено 62 997 исследований материала на COVID-19, в том числе за 4 июня обследовано 1 424 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU