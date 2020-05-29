2020-05-28T20:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 29 мая 2020: поступила первая партия экспресс-тестов на антитела

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 29 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Тестирование начали проходить медицинские работники и пациентыТестирование начали проходить медицинские работники и пациентыФото: Из архива "КП"
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В лабораторию Курского областного клинического кожвендиспансера поступила первая партия экспресс-тестов, определяющих наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции.

Тестирование начали проходить медицинские работники и пациенты областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Часть экспресс-тестов передана в областную больницу и городскую больницу № 4, где будут тестировать пациентов, которых скорая помощь привозит на операции.

Тестирование на антитела позволяет ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек в настоящее время (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), и перенес ли человек инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению (об этом скажет наличие антител IgG к вирусу).

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило 1198 человек. В том числе за последние сутки выписано 88 человек. Число умерших из-за коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило десять человек.

За неделю в Курской области количество дежурных групп в детских садах выросло в два раза, сейчас их 185. Решение об открытии детских садов принимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Занятия в автошколах разрешили проводить с минимальным количеством людей и соблюдением всех санитарных норм. Это касается и обучения в салонах красоты; речь идет о курсах маникюра или, например, парикмахера.

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта продолжают мониторинг соблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта. С 14 по 27 мая они провели восемь рейдов, во время которых обследовали более 500 единиц пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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