Число умерших из-за коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило десять человек

28 Май 2020 2020-05-28T10:53:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года составило десять человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 10 человек. За последние сутки скончалась женщина, которой был 61 год. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 751 человек. Снят карантин с 5 277 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU