2020-05-28T16:16:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: у водителей общественного транспорта проверяют наличие масок

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Также проверяющие обращают внимание на санитарно-гигиеническое состояние салоновТакже проверяющие обращают внимание на санитарно-гигиеническое состояние салоновФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта продолжают мониторинг соблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта. С 14 по 27 мая они провели восемь рейдов, во время которых обследовали более 500 единиц пассажирского транспорта. Был составлен 21 административный протокол о нарушении.

Также проверяющие обращают внимание на санитарно-гигиеническое состояние салонов общественного транспорта. При выявлении недостатков информация направляется собственнику транспортного средства для принятия мер.

По вопросам работы общественного транспорта можно обратиться по телефону круглосуточной горячей линии «Центральной диспетчерской службы города Курска» 702-802, указав дату, номер маршрута и госномер транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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