28 Май 2020 2020-05-28T09:46:10+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 28 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 28 мая апреля 2020 года составило 2787 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1579 пациентов: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 51 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1320 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1198 (+88) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 10 человек (+1, умерла женщина, 61 год), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 751 человек. Снят карантин с 5 277 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.

‍ По состоянию на 28 мая всего с нарастающим итогом проведено 51333 исследования материала на COVID-19, в том числе за 27 мая обследовано 1637 человек.

Число заболевших коронавирусом в ГОРОДЕ на 3 апреля 2020 года составило

ИСТОЧНИК KP.RU