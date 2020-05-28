Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда начнут работать автошколы?
Автошколы относятся к организациям дополнительного профессионального образования. Занятия там разрешили проводить с минимальным количеством людей и соблюдением всех санитарных норм. Это касается и обучения в салонах красоты; речь идет о курсах маникюра или, например, парикмахера, пояснили в администрации региона.
По коронавирусу в регионе под медицинским наблюдением 1579 пациентов: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 51 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1320 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1198 (+88) пациентов.
Десять человек умерли в регионе с начала пандемии из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU