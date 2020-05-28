Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда начнут работать автошколы?

28 Май 2020 2020-05-28T14:47:23+03:00

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Автошколы относятся к организациям дополнительного профессионального образования. Занятия там разрешили проводить с минимальным количеством людей и соблюдением всех санитарных норм. Это касается и обучения в салонах красоты; речь идет о курсах маникюра или, например, парикмахера, пояснили в администрации региона.

По коронавирусу в регионе под медицинским наблюдением 1579 пациентов: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 51 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1320 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1198 (+88) пациентов.

Десять человек умерли в регионе с начала пандемии из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU