28 Май 2020 2020-05-28T10:45:55+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило 1198 человек. В том числе за последние сутки выписано 88 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1579 пациентов: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 51 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 94 – в Курской городской больнице №6; 1320 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU