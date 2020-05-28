2020-05-28T14:25:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроются детсады?

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Пока в регионе работают только дежурные группыПока в регионе работают только дежурные группыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Решение об открытии детских садов принимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области. Дежурные группы открывают по мере необходимости. За неделю количество таких групп выросло в 2 раза, сейчас их 185, сообщили в администрации региона.

Для определения ребенка в дежурную группу родителям нужно будет в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку. Чтобы не стоять в очередях в детских поликлиниках, надо записаться по телефону и подойти к назначенному времени.

По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: учителей просят ответить на вопросы о детском отдыхе
Под Курском незаконно вырубили лес на два миллиона рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда начнут работать автошколы?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроются детсады?
Курская пенсионерка передала данные мошенников в полицию
Курянам вернут незаконно собранные УК деньги
В Курске отключат свет
Курян предупредили о грозе и граде
У курянки украли кошелек из тележки в магазине
Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболели девять детей
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 68 человек
В Центральном округе Курска отключили воду
В Курской области хотят реконструировать парк им. Н.А. Никитина
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило десять человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 мая 2020 года составило 1198 человек
В курском аэропорту планируют построить двухэтажный терминал
Число заболевших коронавирусом в Курске на 28 мая апреля 2020 года составило 2787 человек
В Фатеже под Курском планируют обустроить парк
В Курске продолжают латать ямы
Курские таможенники задержали обувь для джампинга
В Курске отремонтируют памятник подводникам
Курские спасатели предупреждают о тумане
В селе Полянском под Курском появится современный культурный центр
В Глушково под Курском благоустроили мини-сквер
1 июня в Курской области запрещается продажа алкоголя
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: абитуриенты могут подавать документы в вузы дистанционно
На первом энергоблоке Курской АЭС завершился ремонт
Центральный округ Курска останется без воды
Курянин отдал мошенникам 86 тысяч рублей, желая получить компенсацию