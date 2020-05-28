Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроются детсады?
Решение об открытии детских садов принимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области. Дежурные группы открывают по мере необходимости. За неделю количество таких групп выросло в 2 раза, сейчас их 185, сообщили в администрации региона.
Для определения ребенка в дежурную группу родителям нужно будет в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку. Чтобы не стоять в очередях в детских поликлиниках, надо записаться по телефону и подойти к назначенному времени.
По данным оперативного штаба на 7:30 28 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 787 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU