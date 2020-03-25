Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Я ввел дополнительные меры безопасности"

Губернатор Курской области Роман Старовойт на своей странице в соцсетях высказался о коронавирусе в Курской области - введены дополнительные меры безопасности и профилактики распространения вируса. Это:

• Приостановка с 26 марта работы ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат, фитнес-центров и бассейнов • Ограничение на все массовые мероприятия вне зависимости от количества участников. Театры, музеи, учреждения культуры тоже приостановили работу, но готовят онлайн-программы • Санитарная обработка общественного транспорта дважды в день • Приостановка приема граждан в госучреждениях. Госуслуги и сайты органов работают, можно обращаться через них • Перевод студентов вузов на дистанционное обучение • Начало дистанционных школьных занятий с 30 марта • Усиление мер дезинфекции в поликлиниках: посетителям измеряют температуру, предоставляют антисептик • Запрет приема посетителей в стационарах • Усиленные меры дезинфекции в магазинах: санитарная обработка торговых залов, кассовых зон, дверных ручек, тележек. - Также я рекомендую ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах — они могут стать причиной распространения инфекции.

- Сейчас сложный период для многих предпринимателей и их работников. Поэтому до 1 июля для малого и среднего бизнеса рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате региональных налогов для физических и юридических лиц, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с угрозой коронавируса. Те, кто вынужден приостановить или ограничить работу, получат возможность льготного кредитования, - добавил Старовойт.

Также глава региона призвал регулярно мыть руки и беречь своих пожилых родственников (они в группе риска!), по возможности работать из дома.

- С инфекцией можно бороться, если следовать инструкциям наших врачей и ВОЗ! - сказал глава региона.

На утро 25 марта в Курской области пока ни одного заболевшего. Под наблюдением в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко сейчас три человека, которые контактировали с больным из другого региона.

В больницах региона есть 242 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как «КП» сообщала ранее, на территории Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 252 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Наблюдение снято со 105 человек.

Всего в регионе провели уже 900 тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Все результаты отрицательные.

C 25 марта в Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.