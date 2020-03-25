2020-03-25T11:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 25 марта 2020-го: под наблюдением находятся 252 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 25 марта 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Медицинское наблюдение снято с 91 человекаМедицинское наблюдение снято с 91 человекаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на территории Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 252 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Наблюдение снято со 105 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.

В связи с запросом граждан с 25 марта в городе Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области провели 900 тестов на коронавирус
В Курске таксист снял с карты пассажира 40 тысяч рублей
Под Курском перевернулась иномарка
Карантин в Курске из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение
Мошенники оформили на курскую пенсионерку огромный кредит
В Курской области купальный сезон откроется 1 июня
Коронавирус в Курске, новости на 25 марта 2020-го: под наблюдением находятся 252 человека
В Курской области при тушении травы погибла женщина
1 апреля в Курской области стартует весенний призыв
В Курской области растет число изолированных по поводу коронавируса
Курск обработают от клещей
Под Курском нашли минометную мину
Курский Роспотребнадзор в связи с коронавирусом ограничивает прием граждан
Карантин в Курске из-за коронавируса: В Пенсионный фонд рекомендуют обращаться дистанционно
В Курске на Дериглазова горела квартира
Курянка семь раз сообщила мошенникам коды и лишилась ста тысяч
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: создан центр мониторинга ситуации в экономике
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Под Курском отремонтировали мост через реку Сейм
В Курске мужчина в медицинской маске пытался ограбить офис микрокредитования
В Курской области проверяют таксистов
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Курск вошел в десятку городов рейтинга доступности раздельного сбора отходов
В Курской области стартовали полевые работы
В Курской области ОРВИ заболели более 7400 человек
Супружескую пару из СНГ подозревают в сбыте героина в Курске
Руководитель СК проведет прием в Курской области
Коронавирус в Курске, новости на 24 марта 2020-го: под наблюдением находятся 193 человека