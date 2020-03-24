Карантин в Курске из-за коронавируса: В Пенсионный фонд рекомендуют обращаться дистанционно

24 Март 2020 2020-03-24T16:55:41+03:00

Практически любую услугу ПФР можно получить через личный кабинет на сайте фонда Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Практически любую услугу ПФР можно получить через личный кабинет на сайте фонда или портале госуслуг. Использовать электронный кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, а также подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Оперативная информация предоставляется по следующим телефонам горячих линий:

Отделение ПФР по Курской области - (4712) 70-37-71;

Управление ПФР в Курской области (межрайонное) - (4712) 39-62-85;

Управление ПФР в г. Железногорске (межрайонное) - (47148) 2-62-84;

Управление ПФР в г. Курчатове (межрайонное) - (47131) 4-37-91;

Управление ПФР в г. Щигры (межрайонное) - (47145) 4-31-50;

Управление ПФР в г. Курске - (4712) 39-62-89.

Телефоны клиентских служб в районах размещены на региональной странице сайта ПФР http://www.pfrf.ru/branches/kursk/contacts/.

Если необходимость посетить территориальный офис все же возникла, в пенсионном фонде рекомендуют воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди.

Напомним, в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU