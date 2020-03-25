В Курской области провели 900 тестов на коронавирус

25 Март 2020 2020-03-25T14:14:02+03:00

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В Курской области провели уже 900 тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Все результаты отрицательные. По данным оперативного штаба на территории Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 252 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Наблюдение снято со 105 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

В связи с запросом граждан с 25 марта в городе Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU