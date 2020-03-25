Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: тесты начали делать всем желающим

В Курской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. До этого тесты на опасный вирус делали только тем, кто находится под наблюдением. Однако многие куряне хотели бы добровольно провериться на наличие вируса.

- В связи с этим с 25 марта в Курске с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу на Театральной площади будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию, - сообщили в администрации региона.

На добровольное и бесплатное тестирование приглашают только здоровых людей, у которых нет никаких симптомов простуды. При себе нужно иметь паспорт. Тем, кто пройдет исследование, результаты будут направлять по электронной почте.

Предварительно нужно записаться по телефону: 8 (4712) 51-17-62. Линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

По словам заместителя губернатора Ирины Хмелевской, тест-системы предоставляет Роспотребнадзор:

- В регионе будут работать мобильные комплексы, в которых находится по два медика. За сутки в одном таком комплексе можно будет сделать до 60 проб.

Прибывших на исследование просят соблюдать меры профилактики - стоять друг от друга в очереди на расстоянии не менее полутора метров.

В случае, если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ или гриппа поле приезда из-за границы, ни в коем случае не нужно идти в поликлинику – надо вызвать доктора на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В Курской области пока по официальным данным нет заболевших коронавирусом. Под наблюдением находится 201 человек. В основном это те, кто приехал из-за границы.