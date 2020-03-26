Карантин в Курске из-за коронавируса: в Доме Советов пройдет онлайн-конференция по Covid-2019

26 Март 2020 2020-03-26T14:23:52+03:00

Трансляция будет доступна в соцсети Фото: Светлана ВОЛКОВА

В условиях карантина по коронавирусу в Курске обсудят меры по недопущению распространения заразы - посмотреть трансляцию можно в соцсети

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26 марта с 17:00 до 18:00 в Доме Советов пройдет онлайн-конференция о принимаемых мерах по недопущению распространения нового типа коронавируса в Курской области, сообщили в администрации региона.

Участие в ней примут заместители губернатора Курской области Ирина Хмелевская и Вячеслав Берзин, представители Управления Роспотребнадзора, региональных комитетов здравоохранения, образования и науки, промышленности, торговли и предпринимательства, а также правового комитета Администрации Курской области.

Трансляция будет доступна в группе «Администрация Курской области» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kurskadm

Граждане старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля должны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В магазинах установили санитайзеры. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные

ИСТОЧНИК KP.RU