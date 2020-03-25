В Курской области в связи с коронавирусом приостановили проверки юрлиц и предпринимателей

25 Март 2020 2020-03-25T15:24:38+03:00

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В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные.

Внеплановые проверки, основанием для которых является возможная угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будут проводиться в виде исключения, в том числе контроль, результатом которого является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и других документов, имеющих разрешительный характер.

Как «КП» сообщала ранее, на территории Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 252 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Наблюдение снято со 105 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 24 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию.

Всего в регионе провели уже 900 тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Все результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU