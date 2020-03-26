Нерабочая неделя в Курске: как будут работать МФЦ

26 Март 2020 2020-03-26T14:07:25+03:00

Во всех филиалах помещения усиленно дезинфицируют, сказали в обладминистрации Фото: Из архива КП.

Нерабочая неделя в Курске вносит свои коррективы в деятельность некоторых учреждений

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Накануне нерабочей недели многофункциональные центры «Мои документы» в Курской области продолжают работать в штатном режиме. Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, во всех филиалах приняты усиленные меры дезинфекции, сообщили в администрации региона.

Терминалы выдачи талонов по нескольку раз в день протирают антисептиком. Ведется дополнительная санитарная обработка залов, дверных ручек и прочих поверхностей. Каждый посетитель может воспользоваться санитайзером.

Вместе с тем жителям рекомендуют максимально использовать дистанционный способ взаимодействия со специалистами через федеральный и региональный порталы госуслуг: https://www.gosuslugi.ru, https://rpgu.rkursk.ru.

Тех, кто не может отложить визит, убедительно просят пользоваться предварительной записью. Записаться можно по телефону горячей линии: +7 (4712) 74-14-80, на сайте mfc-kursk.ru, с помощью мобильного приложения АУ КО «МФЦ «Мои документы».

Граждане старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля должны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В магазинах установили санитайзеры. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные.

ИСТОЧНИК KP.RU