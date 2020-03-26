Коронавирус в Курске, новости на 26 марта 2020-го: под наблюдением находятся 273 человека

26 Март 2020 2020-03-26T11:22:43+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 26 марта 2020 года

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 26 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего.

Под медицинским наблюдением находится 289 человека, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято со 117 человек. В инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся три человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 22 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

В регионе действует режим повышенной готовности. В распоряжение о его введении внесены дополнения. Будет приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений, в том числе фитнес-центров, бассейнов, ресторанов, баров, кафе и других мест общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

Граждане старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля должны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В магазинах установили санитайзеры. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные.

ИСТОЧНИК KP.RU