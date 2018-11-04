Куряне продолжают требовать смертной казни для «педофила», подозреваемого в убийстве Даниилы Бирюкова

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-04T12:49:35+03:00

Петицию подписали уже более 34,5 тысяч человек

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На платформе change.org продолжается сбор подписей под петицей, автор которой требует применения смертной казни к убийцам и растлителям детей. В частности речь идет о наказании 39-летнего жителя Железногорска Виталий Пащевский, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве семилетнего школьника Даниила Бирюкова:

«Мы считаем, что таким извергам не место в нашем обществе! Таких насильников и детоубийц нужно навсегда отправлять в места лишения свободы без права на амнистию! Поэтому считаем, что должно быть введено пожизненное заключение для таких преступников, даже если преступление было совершено впервые!

В виду произошедшего случая с семилетним первоклассником в г.Железногорск Курской области и ряда других ужасающих своей жестокостью преступлений в части насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении детей, с последующей смертью потерпевших, считаем необходимым принять законопроект об ужесточении наказаний для насильников и детоубийц с последующим внесением поправок в уголовный кодекс Российской Федерации».

Петиция адресованна президенту. На данный момент под ней поставили свою подпись 34 678 людей.

Напомним, мальчик пропал 23 октября, его искали неделю по всей Курской области и за ее пределами. Помимо правоохранителей, были задействованы силы практически тысячи волонтеров поисковых отрядов Черноземья. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского. «Педофил» встретил ребенка в лифте, заманил к себе домой, изнасиловал его и убил. Пащевскому уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

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