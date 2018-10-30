2018-10-30T23:26:04+03:00
Происшествия

«Убийца! Тварь! Мразь!» - курского «педофила» привезли на следственный эксперимент

Во дворе дома, где был убит мальчик, собралась огромная толпа
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемого в убийстве ребенка привезли на следственный эксперимент.

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Сегодня у курян тяжелый день. 30 октября ночью под Железногорском было обнаружено истерзанное тело семилетнего Даниила Бирюкова, который без вести пропал неделю назад. Малыша изнасиловали в собственном доме, а затем выбросили в овраг, прикрыв опавшей листвой и ветками.

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октября Фото: Из открытых источников

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октябряФото: Из открытых источников

Подозреваемого в жестоком убийстве задержали. Им оказался 39-летний сосед, которого хорошо знал мальчик. Мужчина встретил ребенка в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем жестоко убил. Тело спрятал в большую спортивную сумку, а затем вывез в село Трояново к себе на дачу. В дачном домике полицейские нашли неопровержимые доказательства – одежду Даниила – красно-синюю шапочку, рюкзачок с человеком-пауком, футболку и кроссовки.

Сегодня днем в Железногорске в доме, где произошло чудовищное убийство, проходил следственный эксперимент. По городу прошел слух, что подозреваемого привезут к трем часам. К этому времени во дворе собралась огромная толпа разъяренных железногорцев. От подъехавшего автозака их загородили стеной бойцы ОМОНа.

Подозреваемого допрашивают следователи

Подозреваемого допрашивают следователи

Подозреваемого в наручниках и под усиленной охраной вывели из машины и завели в подъезд. «Убийца!» - скандировала хором толпа. «Покажите нам его!» - кричали собравшиеся. Желание железногорцев исполнили. После следственного эксперимента подозреваемого повернули лицом к людям. «Убийца! Тварь! Мразь!» - раздавалось со всех сторон.

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октября. Утром мальчик пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Домой Данька не пришел.

В тот же день родители заявили об исчезновении сына, началась поисковая операция. В круглосуточном режиме работали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.

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