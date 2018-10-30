2018-10-30T12:51:26+03:00
Происшествия

"Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!", - из соцсети курянина, подозреваемого в убийстве ребенка

На своей странице 39-летний мужчина выкладывал посты и картинки садистской направленности
Ольга ДАНИЛОВА
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Пропавшего мальчика разыскивали сотни людейПропавшего мальчика разыскивали сотни людейФото: из открытых источников
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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах.

Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозрение пало на 39-летнего соседа, которого хорошо знал мальчик. Следователи считают, что мужчина встретил ребнка в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем жестоко убил. Тело вывез за 20 километров от Железногорска, в село Трояново, к себе на дачу, где забросал его листвой и ветками за заброшенным домом.

Следователи нашли все это, в том числе и вещи ребенка.

Пост из соцсети подозреваемого Фото: из открытых источников

Пост из соцсети подозреваемогоФото: из открытых источников

Сейчас страница подозреваемого пестрит разъяренными комментариями людей. Город маленький, здесь все друг друга знают. Коллеги мужчины пишут, что не ожидали от него такого. Впрочем, не странно. Человек он образованный - закончил Московский областной институт управления и права, по образованияю юрист. Плюс экономическое образование в ЮЗГУ. По всей видимости, немного даже занимался научной работой. Типа, написать реферат или курсовую.

Но вот некоторые посты в соцсети выглядят весьма странно, с садисткой направленностью, как и само фото на аватарке - разъяренного зверя. Образованный садист и при этом любитель шансона?

Любимая цитата: "Не злите меня и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я, шучу, на самом деле мест полно".

Любимая цитата Фото: Соцсети

Любимая цитатаФото: Соцсети

Или вот один из старых постов еще от 28 июля 2015 года: "Книги, которые вдохновляют - "Завтра я иду убивать".

Один из самых безобидных постов со страницы подозреваемого Фото: СОЦСЕТИ

Один из самых безобидных постов со страницы подозреваемогоФото: СОЦСЕТИ

В последний раз подозреваемый в сеть выходил в десятом часу вечера 27 октября.

Напомним, 7-летний Даниил Бирюков пропал в Железногорске 23 октября. Тело жестоко убитого мальчика на днях нашли следователи.

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