В Курской области пятые сутки ищут пропавшего второклассника

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-27T16:50:51+03:00

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В Железногорске продолжают разыскивать несовершеннолетнего Бирюкова Даниила. В круголосуточном режиме работают сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС по Курской области, Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья. В поисковой операции задействовано более тысячи человек.

Возможное местонахождение ребенка отслеживается и с применением беспилотных летательных аппаратов. Также на месте работает кинологическая группа Аварийно-спасательной службы Курской области и мобильный спасательный комплекс, оснащенный квадроциклами и мотоциклами. Данная техника используется для обследования лесного массива.

Работой полицейских руководит лично начальник УМВД по Курской области, генерал-майор полиции Григорий КуликФото: УМВД России по Курской области.

Все волонтеры объединены с координаторами группы "Лиза Алерт" и отрабатывают порученную им территорию. Действия волонтеров контролируют полицейские для обеспечения безопасности этих граждан. Работой полицейских руководит лично начальник УМВД по Курской области, генерал-майор полиции Григорий Кулик.

В поисках участвует мобильный спасательный комплекс, оснащенный квадроциклами и мотоцикламиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Достигнута договоренность с руководством Управления Росгвардии по Курской области о привлечении бойцов спецподразделений. Отрабатывается жилой сектор. Осмотрены каждая квартира, чердаки, подвалы в каждом из более чем 500 многоэтажек города. Вчера при собственниках были вскрыты все гаражи в имеющихся ГСК. Прочесывается лесопарковая зона и болотистая местность.

В лицее, где учится мальчик, развернут поисковый штаб. Туда горожане приходят семьями, получают ориентировки и задания для отработки территории. Происходит постоянный обмен информацией. Пользователи соцсетей присылают огромное количество сообщений. Каждое прочитывается сотрудниками полиции и те, в которых содержится информация о мальчике, незамедлительно отрабатываются.

В гимназии, где учится мальчик, развернут поисковый штабФото: Соцсети

Как «КП» сообщала ранее, маленький житель Железногорска Даниил Бирюков пропал 23 октября. Утром мальчик пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Больше о месте нахождении Даниила ничего неизвестно, домой он не пришел.

После школы Даниил в другом зашел в магазинФото: УМВД России по Курской области.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство»

Мальчик не пришел из школы домойФото: СОЦСЕТИ

— Если кому что-либо известно о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02, - обращается к гражданам Следственный комитет.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит водителей передать записи с видеорегистраторов:

— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.

Приметы Даниила: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Одежда: тёмно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой: тёмно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.