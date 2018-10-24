Пропавшего маленького курянина ищут с помощью беспилотников

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-24T15:51:30+03:00

В поисках принимают участие более 300 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В поисках задействовано более 300 человек и 20 единиц техники

Изменить размер текста: A A

В Курской области продолжаются поиски семилетнего Даниила Бирюкова. В поисковой операции принимают участие сотрудники Следственного комитета по Курской области, отдела полиции «Железногорский», Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт», спасатели и добровольцы. Всего более 300 человек и порядка 20 единиц техники.

Возможное местонахождение ребенка отслеживается и с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ГУ МЧС. Также на место направлена кинологическая группа Аварийно-спасательной службы Курской области и мобильный спасательный комплекс, оснащенный квадроциклами и мотоциклами. Данная техника будет использоваться для обследования лесного массива.

Даниил пропал по дороге из школы домойФото: Соцсети

Как «КП» сообщала ранее, маленький житель Железногорска Даниил Бирюков пропал 23 октября. Утром мальчик пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Больше о месте нахождении Даниила ничего неизвестно, домой он не пришел.

По дороге домой мальчик зашел в магазинФото: УМВД России по Курской области.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство»

— Если кому что-либо известно о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02, - обращается к гражданам Следственный комитет.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит водителей передать записи с видеорегистраторов:

— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.

Приметы Даниила: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Одежда: тёмно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой: тёмно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.