2018-10-24T08:36:24+03:00
Происшествия

В Курской области пропал восьмилетний ребенок

23 октября Бирюков Даниил ушел в школу в Железногорске и не вернулся
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Даниил ушел в школу и не вернулсяДаниил ушел в школу и не вернулсяФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

23 октября 2018 года в городе Железногорске пропал без вести восьмилетний Бирюков Даниил. Мальчик не вернулся из школы.

Приметы ребёнка: рост около 130-140 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.

Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки Фото: УМВД России по Курской области.

Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовкиФото: УМВД России по Курской области.

С собой у Даниила был школьный рюкзак темно-синего цвета с человеком-пауком, а также синий пакет со сменной обувью. На пакете нарисованы машинки.

На поиски несовершеннолетнего задействован весь личный состав МО МВД России «Железногорский», иные правоохранительные органы и более 250 волонтеров.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят сообщить с мобильного по телефону 102 или в любой отдел полиции, также информацию можно передать любому сотруднику полиции.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" обращается к водителям:

— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курской школе присвоят имя героя
Курский кукольный театр открывает 75-й сезон
В Курской области снизилось количество пострадавших от «паленого» алкоголя
Курская полиция ищет мужчину, скрывшегося от следствия
Под Курском в поле сгорел комбайн
Курянин погасил крупный банковский долг
У 93-летней курянки мошенница похитила сто тысяч рублей
Роман Старовойт отправился в Суджанский район
В Курске водитель сбил 86-летнего пешехода и скрылся
Под Курском ВАЗ столкнулся с трактором
В Курске прошли тренировочные сборы водолазов
В Курске на улице Конорева нашли гранату
Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество
В Курской области за выходные поймали пять пьяных за рулем
В Курске прошла «санитарная пятница»
Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге
Под Курском пьяный водитель повозки наехал на женщину
В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка