В Курской области пропал восьмилетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-24T08:36:24+03:00

Даниил ушел в школу и не вернулся Фото: СОЦСЕТИ

23 октября Бирюков Даниил ушел в школу в Железногорске и не вернулся

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23 октября 2018 года в городе Железногорске пропал без вести восьмилетний Бирюков Даниил. Мальчик не вернулся из школы.

Приметы ребёнка: рост около 130-140 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.

Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовкиФото: УМВД России по Курской области.

С собой у Даниила был школьный рюкзак темно-синего цвета с человеком-пауком, а также синий пакет со сменной обувью. На пакете нарисованы машинки.

На поиски несовершеннолетнего задействован весь личный состав МО МВД России «Железногорский», иные правоохранительные органы и более 250 волонтеров.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят сообщить с мобильного по телефону 102 или в любой отдел полиции, также информацию можно передать любому сотруднику полиции.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" обращается к водителям:

— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.