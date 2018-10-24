В Курской области пропал восьмилетний ребенок
23 октября 2018 года в городе Железногорске пропал без вести восьмилетний Бирюков Даниил. Мальчик не вернулся из школы.
Приметы ребёнка: рост около 130-140 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.
Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовкиФото: УМВД России по Курской области.
С собой у Даниила был школьный рюкзак темно-синего цвета с человеком-пауком, а также синий пакет со сменной обувью. На пакете нарисованы машинки.
На поиски несовершеннолетнего задействован весь личный состав МО МВД России «Железногорский», иные правоохранительные органы и более 250 волонтеров.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят сообщить с мобильного по телефону 102 или в любой отдел полиции, также информацию можно передать любому сотруднику полиции.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" обращается к водителям:
— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.
— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.