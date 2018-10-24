2018-10-24T10:53:21+03:00
Происшествия

В Курской области по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело

23 октября Даниил Бирюков ушел в школу в Железногорске и назад не вернулся
Яна ШЕЛЕСТ
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К поиску мальчика активно подключились полицейские и волонтерыК поиску мальчика активно подключились полицейские и волонтеры
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23 октября 2018 года 32-летний житель города Железногорска обратился в полицию и рассказал об исчезновении своего семилетнего сына. Мальчик не вернулся из школы домой.

Как сообщалось ранее, к поиску мальчика активно подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К утру 24 октября Даниила так и не нашли. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство».

На данный момент установлено, что мальчик проживает в городе Железногорске в квартире со своими родителями и десятилетней сестрой. Днем 23 октября 2018 года после окончания учебных занятий Даниил вместе с одноклассниками вышел из школы.

С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от учебного заведения, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Больше о месте нахождении Даниила ничего неизвестно, домой он не пришел.

Следственный комитет обращается ко всем гражданам:

— Если кому что-либо известно о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02.

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