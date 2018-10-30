Курский «маньяк» увлекался Барби?

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-30T18:33:14+03:00

В дачном домике был обнаружен и детский журнал «Барби» 90-х годов Фото: Из открытых источников

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Как сообщала «КП» ранее, 30 октября ночью под Железногорском было обнаружено истерзанное тело семилетнего Даниила Бирюкова. Малыша изнасиловали и выбросили в овраг, прикрыв опавшей листвой и ветками.

Малыша изнасиловали, убили, тело выбросили в оврагФото: Из открытых источников

Задержан и подозреваемый в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний сосед, которого хорошо знал мальчик. Мужчина встретил ребенка в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем жестоко убил. Тело спрятал в большую спортивную сумку, а затем вывез в село Трояново к себе на дачу. В дачном домике полицейские нашли неопровержимые доказательства – одежду Даниила – красно-синюю шапочку, рюкзачок с человеком-пауком, футболку и кроссовки.

"Маньяк" вывез в село Трояново к себе на дачу

Также в доме был обнаружен и детский журнал «Барби» 90-х годов. Его хорошо видно на фото в правом верхнем углу. Рядом с журналом валяется тюбик с каким-то кремом. Девчачий журнал, пусть хоть и старый, на даче у сорокалетнего взрослого мужика, не имеющего детей, наводит на мысли о том, что Даня может быть не единственной жертвой «педофила». Возможно, есть другие пострадавшие дети.

Подозреваемого сейчас допрашивают следователи. Поставленный перед неопровержимыми фактами, он во всем сознался. Устанавливается возможная причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза.

Подозреваемого сейчас допрашивают следователи

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октября. Утром мальчик пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Домой Данька не пришел.

В тот же день родители заявили об исчезновении сына, началась поисковая операция. В круглосуточном режиме работали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.

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