Предполагаемый убийца курского школьника попал в круг подозреваемых сразу

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-30T15:19:04+03:00

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30 октября рано утром жители Курской области содрогнулись от страшных новостей – под Железногорском нашли тело маленького Даниила, которого искали всю неделю. Второклассника изнасиловали, убили, потом выбросили в овраг, прикрыв опавшей листвой и ветками.

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октябряФото: Из открытых источников

Задержан и подозреваемый в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний сосед, которого хорошо знал мальчик. Мужчина встретил ребенка в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем жестоко убил. Тело спрятал в большую спортивную сумку, а затем вывез в село Трояново к себе на дачу. В дачном домике полицейские нашли неопровержимые доказательства – одежду Даниила – красно-синюю шапочку, рюкзачок с человеком-пауком, кроссовки, все то, что было в ориентировке.

Предполагаемый убийца Даниила попал в круг подозреваемых сразу. Полицейские в поисках следов ребенка заходили в каждую квартиру. Люди, наслышанные об исчезновении семилетнего мальчугана, открывали стражам порядка двери, отвечали на вопросы, разрешали пройти в дом. Все желали, чтобы маленький Даниил как можно быстрее нашелся живым и здоровым.

В дачном домике полицейские нашли неопровержимые доказательства – одежду Даниила

Но 39-летней мужчина, проживающий в одном подъезде с мальчиком, стражей порядка к себе не пустил. Мужчина явно вел себя подозрительно, волновался и психовал. По предварительным данным, он прекрасно знал семью Бирюковых. До этого мужчина жил в своей квартире с мамой, но после ее смерти остался один.

Между тем, в поисковую группу «Лиза Алерт», курирующую поиски Даниила, поступало огромное количество сообщений. Каждое прочитывалось сотрудниками полиции и те, в которых содержалась информация о мальчике, незамедлительно отрабатывалась. Как стало известно «КП» от пользователей соцсетей, соседи Даниила писали в группу о том, что в их подъезде живет подозрительный мужчина. Эта информация оперативно удалялась, возможно, для того чтобы не поднимать панику. Но, тем не менее, странного соседа взяли под наблюдение.

Семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октября. Утром мальчик пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Больше о месте нахождении Даниила ничего неизвестно, домой он не пришел.

В тот же день родители заявили об исчезновении сына, началась поисковая операция. В круглосуточном режиме работали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек. По всему Черноземью были расклеены ориентировки с приметами Даниила. Участники поискового отряда сообщали, что в Железногорске кто-кто постоянно срывает объявления о розыске Даниила. Возможно, этим занимался сам подозреваемый.

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