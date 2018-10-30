Пропавшего курского школьника нашли убитым

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-30T12:26:10+03:00

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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. В школе, где учился мальчик, был организован штаб волонтеров-поисковиков. Листовки о пропаже ребенка расклеены по всей области в соседних регионах.

Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября, когда так и не дождались Даню из школы, которая совсем близко от многоэтажки, где живут Бирюковы. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что днем 23 октября после школы Даниил с товарищем зашли по пути в магазин, где их запечатлела камера видеонаблюдения. Дальше мальчики разошлись каждый в свою сторону. С этого момента о второкласснике никто ничего не слышал, следы ребенка обрывались. Хотя сложно было представить, что малыш мог бесследно пропасть в небольшом городе, где почти каждый друг друга знает.

Вещи мальчика

Волонтеры и следователи просили съемки видеокамер и регистраторов того дня, 23 октября. Сотнями их отсматривали, но выйти на след удалось не сразу. Эффект дал поквартирный обход близлежащего жилого сектора.

Теперь ясно, что мальчик направился, как и должен был, домой. В подъезде своего дома он около трех часов дня сел в лифт. Видимо, в лифте он ехал вместе с 39-летним соседом, который уже много лет живет в этом доме. Скорее всего, Даниил был с мужчиной знаком и не воспринимал его как опасного человека.

- Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего, чтобы избежать наказания за содеянное, убил его. Он ударил ребенка ножом в голову. Затем положил тело мальчика в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Там он спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой, - рассказали то, что произошло по версии следствия, в СК.

Подозрение пало на одиноко проживающего 39-летнего соседа Бирюковых

Следователи уже осмотрели место захоронения тела мальчика, сейчас проводится осмотр места происшествия и допрос задержанного подозреваемого. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза подозреваемому соседу для установления его склонности к педофилии. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Как стало известно "КП", на след подозрительного соседа полицию вывел подомовой обход. Полицейские в поисках следов ребенка обходили буквально каждую квартиру. Люди, наслышанные об исчезновении 7-летнего мальчика, открывали стражам порядка двери, отвечали на вопросы, если нужно, разрешали пройти в дом. Все желали, чтобы маленький Даниил как можно быстрее нашелся живым и здоровым.

Подозрение пало на 39-летнего соседа после того, как он не пустил полицию в свою квартиру. Мужчина явно вел себя подозрительно, волновался и психовал. По предварительным данным он прекрасно знал семью Бирюковых - они соседи, живут в одном подъезде. До этого мужчина жил в своей кваритре с мамой, но после ее смерти остался один. Прежде на заметку полиции он не попадал. Также он не состоит на учете по психическим заболеваниям.

Следователи считают, что у них есть все улики.

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