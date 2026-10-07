"Потерял обе ноги, находится в реанимации": в Курской облбольнице сейчас 21 раненый в результате атак ВСУ

В облбобльницу по возможности привозят раненых мирных жителей со всего региона Фото: Светлана ВОЛКОВА.

ВСУ в ежедневном режиме продолжают атаковать Курскую область. Практически каждый день официальные сводки сообщают о разрушениях в регионе. Но самое главное - страдают люди. В настоящий момент в Курской областной больнице, куда, как правило, привозят раненых, пытается поправиться 21 мирный житель. Травмы разной степени тяжести и получили их мирные люди при разных обстоятельствах. Как правило, в результате атак в приграничье, где под удар попадают жилые дома, автомобили, сельхозтехника.

Так, накануне в приграничном Рыльском районе Курской области дрон атаковал автомобиль. Пострадали сразу четыре человека — 63-летняя и 64-летняя женщины, а также 62-летний и 65-летний мужчины. У всех врачи диагностировали осколочные ранения. У двух человек также есть травмы головы.

Раненых смогли доставить из приграничья в Курск, одна из пострадавших женщин сейчас все еще остается в реанимации.

Днем ранее также в приграничном Хомутовском районе Курской области пострадали еще два человека - мужчины наступили на мину. 34-летний Сергей получил осколочные ранения груди. Он сейчас находится в палате. А у 22-летнего парня, который был с ним, тяжелейшие ранения. Молодой человек, сотрудник крупной агрокомпании, потерял обе ноги. Он борется за жизнь, находится в реанимации. Пока что речь идет только о стабилизации состояния.

Вечером 5 октября, как раз в час пик, обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Курске на электробус, который шел по маршруту и был битком набит пассажирами. В результате при падении обломков были ранены шесть человек, в том числе двое подростков 16 и 13 лет и восьмилетняя девочка. Двое раненых пассажиров сейчас продолжают лечение в стационаре, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

7 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что накануне, 6 октября, под Курском дрон атаковал трактор, который работал в поле. В результате погиб 40-летний механизатор. Это произошло в в Большесолдатском районе Курской области.

С утра 7 октября по всей Курской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки. Только за минувшие сутки над регионом сбили 160 БПЛА ВСУ. 13 раз беспилотники противника атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

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