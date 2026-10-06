Подробности атаки ВСУ на Курскую область: обломки БПЛА упали на электробус, 13 раненых, повреждены дома

Опасность атаки БПЛА держится в Курской области уже четвертые сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА.

За минувшие сутки, в период с 9:00 5 октября до 9:00 6 октября, в Курской области в результате атак ВСУ ранены 13 человек, в том числе трое детей.

Обломки дрона упали на электробус в Курске, шесть человек пострадали

В том числе шесть человек пострадали при падении обломков беспилотника в Сеймском округе Курска на улице Энгельса, как уже сообщала КП. Напомним, это произошло вечером 5 октября. Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали в городе и повредили заднюю часть пассажирского электробуса, который в час пик следовал по маршруту.

В результате пострадали трое детей восьми, 13 и 16 лет, а также двое мужчин и одна 54-летняя женщина. Всех их с травмами разной степени тяжести отвезли в Курскую областную больницу. Кто-то обратился за помощью уже из дома. Из-за ЧП в Курске была изменена схема движения транспорта, на месте падения обломков работали спецслужбы.

Еще семеро ранены в приграничье

Также ранены семь человек в приграничье Курской области. Так, в селе Жеденевка Хомутовского района Курской области на мине подорвались 22-летний парень и 34-летний мужчина. К сожалению, к молодого человека тяжелые травмы - на уровне средней трети бедра оторвало нижние конечности. Второй пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки.

Четверо человек - двое мужчин и две женщины - были атакованы дроном ВСУ в деревне Викторовка Рыльского района. Дрон атаковал автомобиль, в котором были люди.

Еще один мужчина в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области получил слепое осколочное ранение груди и головы.

Всего за сутки над регионом было сбито 260 беспилотников ВСУ различного типа, сообщил оперативный штаб региона. 39 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Разрушения в Курске и области

Повреждения есть в трех районах области и в Курске. Около часа ночи 6 октября в областном центре снова было громко. А в половине второго ночи по всему региону прозвучали сигналы ракетной опасности. Отбой дали через три минуты.

Как выяснилось, помимо ЧП с электробусом, в Курске повреждены фасады и остекление двух частных домов, а также четырех квартир в одном многоэтажном доме и два автомобиля.

В результате атак ВСУ в селе Песчаное Беловского района разрушены частный дом и КАМАЗ. А в слободе Белой повреждены кровля дома, а также автомобиль, крыша и остекление Беловской средней школы. В деревне Бирюковка Большесолдатского района разбит автомобиль. В деревне Викторовка Рыльского района также уничтожен автомобиль.

В Рыльске повреждены кровля дома и остекление.

Сейчас по всей Курской области четвертые сутки подряд сохраняется опасность атаки БПЛА. Силы и средства российской ПВО приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

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