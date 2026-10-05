Массированная атака ВСУ на Курскую область 5 октября: ранены 13 человек, в том числе дети

В Курске из-за атаки ВСУ временно изменили схему движения общественного транспорта Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Дрон ВСУ атаковал город Курск 5 октября, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, обломки сбитого дрона упали в районе остановки общественного транспорта на улице Энгельса, пояснил глава региона. В результате поврежден электробус, в котором были пассажиры. Вагон электробуса загорелся. По словам губернатора, пассажиров эвакуировали.

Ранены пять человек. Из-за падения обломков на улице Энгельса пострадали двое детей восьми и 13 лет, двое мужчин и женщина. У 8-летней девочки ссадины рук. Помощь ей медики оказали на месте.

61-летний мужчина получил открытый перелом левой ноги. У 27-летнего молодого человека врачи диагностировали травму головы, от госпитализации он сначала отказался. У 13-летнего школьника акубаротравма, родные парня вызвали скорую уже из дома. Также ранена 54-летняя женщина. Она получила травму головы и акубаротравму. Всех пострадавших в Курске доставили в областную больницу. Госпитализировали также и 8-летнюю девочку.

Также 5 октября в селе Жеденевка Хомутовского района Курской области на мине подорвались 22-летний молодой человек и 34-летний мужчина. К сожалению, к парня на уровне средней трети бедра оторвало нижние конечности. Сейчас молодой человек находится в операционной. Его также планируют госпитализировать в Курск. По предварительным данным, у второго мужчины, раненого в приграничье, осколочные ранения грудной клетки

Из-за атаки дрона в Курске транспортный поток на улице Энгельса затруднен. Всех просят это учитывать при выборе маршрута движения. В Курске из-за атаки ВСУ временно изменили схему движения общественного транспорта по улице Энгельса.

Сейчас в районе Сумского моста спецслужбы ликвидируют последствия атаки украинского БПЛА по электробусу. По информации ОКУ «Центра транспортных услуг», из-за проведения работ оперативными службами общественный транспорт в городе идет в объезд по улицам Сумской и Заводской, а затем выезжает к остановочному пункту «Соловьиная роща».

Также в районе Железнодорожного округа Курска поврежден частный дом. Там ранена женщина. Ей также оказывают помощь. Ранее КП сообщила, что утром 5 октября дроны ВСУ атаковали курское приграничье, там ранены еще пять человек. Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю под Рыльском Курской области, в результате пострадали 63-летняя и 64-летняя женщины, а также 62-летний и 65-летний мужчины. Еще один 45-летний мужчина ранен приграничной в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области. Он получил слепое осколочное ранение головы и груди.

Информация уточняется. Сейчас по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

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