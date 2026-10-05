Под Курском два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ

Люди попали под атаку дронов Фото: Из архива КП..

В курском приграничье ранены два человека, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. В деревне Викторовка Рыльского района Курской области дрон атаковал дом. В результате пострадала 68-летняя женщина. Она получила слепое осколочное непроникающее ранение живота.

В селе Малое Солдатское Беловского района ранен 71-летний мужчина. Он также попал под атаку дрона и получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Раненых на машине скорой планировали доставить в Курскую облбольницу.