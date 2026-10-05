Утром 5 октября дроны ВСУ атаковали курское приграничье, ранены пять человек

Ранены трое мужчин и две женщины Фото: Из архива КП..

Пять человек пострадали утром 5 октября в курском приграничье в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Налет произошел между приграничном городом Рыльском и селом Крупец Рыльского района Курской области.

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю. В результате ранены 63-летняя и 64-летняя женщины, а также 62-летний и 65-летний мужчины.

У всех пострадавших врачи диагностировали осколочные ранения. У двух человек также есть травмы головы. На «скорой помощи» сейчас доставляют раненых в Курск на лечение.

Кроме того, еще один человек ранен в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области. 45-летний мужчина получил слепое осколочное ранение головы и груди. Он также уже находится под присмотром врачей в Курской областной больнице.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в результате налетов ВСУ в приграничном селе Званном Глушковского района Курской области погиб 64-летний мужчина. Он ехал на мопеде, когда его атаковал БПЛА.

Кроме того, также в приграничье за минувшие сутки пострадали мужчина 71 года и женщина 68 лет. Пенсионер был ранен в селе Малое Солдатское Беловского района. Он получил акубаротравму, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

А женщина в Рыльском районе получила слепое осколочное непроникающее ранение живота.

Опасность атаки беспилотников по всей Курской области держится с 3 октября. Также уже более суток в регионе сохраняется авиационная опасность. Силы и средства российской ПВО в Курской области сейчас приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

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