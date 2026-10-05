Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, двое ранены, повреждены объект энергетики и дома

Разрушения есть в четырех районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА.

За минувшие сутки, в период с 9:00 4 октября до 9:00 5 октября, над Курской областью сбито 217 беспилотников ВСУ различного типа. 85 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб Курской области.

К сожалению, в селе Званном Глушковского района Курской области погиб 64-летний мужчина. Как сообщала ранее КП, беспилотник атаковал мирного жителя, когда он ехал на мопеде по селу около реки Сейм.

Кроме того, еще два человека в приграничье ранены. Так, в селе Малое Солдатское Беловского района под атаку дрона ВСУ попал 71-летний мужчина. Он получил акубаротравму, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В деревне Викторовка Рыльского района ранена 68-летняя женщина. У нее слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Планировалось, что их отвезут в Курскую областную больницу на лечение.

Разрушения есть в четырех районах Курской области. В результате атак в Октябрьском районе Курской области поврежден объект энергетики. В результате частично было нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах региона. Под отключение попали 674 дома и 2 388 человек. Накануне вечером 4 октября электроснабжение было восстановлено полностью.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждены кровля, потолок и стена дома. В селе Щекино и деревне Викторовка Рыльского района в результате атак разрушены два дома.

В приграничном поселке Рулитино Беловского района повреждены крыша и фасад дома. А в селе Илек уничтожен автомобиль. В селе Песчаное поврежден трактор.

Сейчас по всей Курской области уже почти сутки действует авиационная опасность. Ее объявили еще в 10.20. по Москве 4 октября и до сих пор отбоя не было. Силы и средства российской ПВО на территории региона сейчас приведены в боеготовность. Опасность атаки беспилотников в Курской области не отменяли с 3 октября.

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