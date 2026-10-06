В Курске устраняют последствия налета ВСУ: БПЛА атаковал административное здание, повреждены дома и автомобили

Повреждения есть в Железнодорожном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске повреждены жилые дома и автомобили после ночного налета ВСУ 6 октября. Напомним, около часа ночи 6 октября жители проснулись от громких звуков. Над областным центром работала система ПВО. В половине второго ночи по всей Курской области была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ. По его словам, ночью 6 октября БПЛА ВСУ атаковал административное здание на улице Соловьиной в Сеймском округе Курска. Здание повреждено. Кроме того, взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбило окна в четырех квартирах.

Также поврежден автомобиль и посечен забор.

— Заряд явно был с поражающими элементами, - отметил Хинштейн. - Рядом с местом прилета расположена детская площадка, повезло, что удар был ночью и там никого не было.

В Железнодорожном округе, на улице Агрегатной, в частном секторе также выбило окна и посекло автомобиль. Комиссии в течение утра 6 октября зафиксировали повреждения.

— В самое ближайшее время приступим к замерам и восстановлению стеклопакетов, - пообещал глава региона.

К счастью, в результате ночного налета никто не пострадал. Однако накануне, 5 октября вечером, обломками сбитого беспилотника был поврежден электробус в Курске, в котором были пассажиры. В результате ранены шесть человек, половина из них - дети. Всего 5 октября в Курской области в результате атак ВСУ были ранены 13 человек, среди которых есть тяжелые.

С утра 6 октября по всей Курской области сохраняется опасность атаки беспилотников и авиационная опасность. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки на территории региона, сообщает оперативный штаб Курской области.

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