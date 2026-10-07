Под Курском дрон ВСУ атаковал трактор, погиб механизатор

В правительстве региона сообщили, что накануне, 6 октября, мужчина погиб в Большесолдатском районе Курской области при атаке дрона ВСУ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил подробности. По его словам, это произошло между селами Большое Солдатское и Козыревка.

FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал работавший в поле трактор.

В итоге погиб 40-летний механизатор. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в регионе снова разбиты дома и автомобили в результате атак ВСУ. Повреждения есть в трех районах области.