В разных районах Курской области в результате атак ВСУ снова разбиты дома и автомобили

ВСУ продолжают атаковать регион в ежедневном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА.

C 9:00 6 октября до 9:00 7 октября в Курской области сбито 160 беспилотников ВСУ различного типа. 72 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в приграничном селе Малое Солдатское Беловского района разбиты забор и остекление веранды. В селе Илек повреждена крыша дома. А в слободе Белой — три частных дома.

В городе Рыльске разбиты крыша, фасад и остекление дома. В поселке имени Куйбышева и селе Щекино Рыльского района Курской области повреждены два автомобиля и полуприцеп.

В селе Колячек Хомутовского района Курской области повреждены крыша, фасад и остекление дома.

По данным оперативного штаба региона, погибших и пострадавших нет.