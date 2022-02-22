Суд отменил приговор курянке, которая сожгла своего сына

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«КП» уже рассказывала о жутком случае, который произошел вечером 15 марта 2021 года на хуторе Заречье Железногорского района Курской области. В одном из домов этого крохотного населенного пункта – по официальным данным здесь проживает всего около двух десятков человек - разгорелся скандал. В порыве гнева 31-летняя мать двоих детей во дворе дома облила бензином и подожгла своего восьмилетнего сына.

Работали, не пили, но жили финансово трудно

Семья была на заметке у органов опеки из-за тяжелого социального положения. Родители работали, не пили, но жили финансово трудно.

Женщине предъявили обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). 18 марта суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

А приговором Железногорского городского суда Курской области от 5 октября 2021 года женщина по пп. «в», «д», ч. 2 ст. 105, ст. 156 УК РФ получила 15 лет колонии общего режима со штрафом в 40 000 рублей.

Горсуд признал ее виновной в плохом исполнении обязанностей по воспитанию сына, в жестоким обращении с несовершеннолетним, а также в убийстве с особой жесткостью. Курянка не согласилась с таким вердиктом.

В жалобе женщина указывала, что не согласна с приговором, так как с детьми жестоко не обращалась, от их воспитания и содержания не уклонялась. Также считала себя неправильно осужденной по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и просила смягчить назначенное судом первой инстанции наказание.

Облила бензином и подожгла

По версии следствия дело было так. 15 марта вечером вся семья была дома - женщина, ее дети - дочь и сын, их отчим - супруг обвиняемой. Где-то после 20.00 мать стала ругать восьмилетнего сына. Как говорят соседи, причиной послужило то, что мальчик сказал, будто бы развел бензин, который держали дома для хознудж, водой. По другой версии истинной причиной стало то, что ребенок грозился рассказать отчиму об интриге матери на стороне.

Женщина взяла из дома ту самую канистру с горючим, вывела ребенка во двор, облила его бензином и подожгла.

Свидетелями этого ужаса стали отчим и старшая дочь.

- Вышедший из дома муж курянки потушил пламя на одежде и теле ребенка, отнес мальчика в дом и сказал жене вызвать «Скорую помощь». С ожогами третьей степени ребенок бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ОБУЗ «Железногорская городская больница», откуда позднее его перевели в «Курскую областную клиническую больницу». 17 марта 2021 года ребенок скончался при транспортировке в больницу специализированного типа, - рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что в процессе расследования выяснилось, что с ноября 2016 года по 15 марта 2021 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию своего сына - постоянно била и оскорбляла его. Также ее несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

"Жалоб на жестокое обращение не было"

Обычная по среднероссийским меркам семья – оба родителя работают, не пьют. Дети в школе занимаются нормально. Впрочем, как выясняется, проблемы были. А заключались они по большей части в тяжелых жилищных и материальных условиях, в которых существовала семья.

Старый дом без коммуникаций, отсутствие газа и воды, печное отопление, нехватка мебели. Его мать двоих детей купила несколько лет назад в этом отдаленном селе на средства маткапитала. Финансово семья едва сводила концы с концами. Женщина в основном перебивалась подработками, иногда уборщицей, отчим ездил на заработки в столицу, в остальное время работал в коровнике. Денег иногда не хватало даже на еду.

- В органы опеки поступала жалоба из школы, где занимались дети, - рассказала КП уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. – Родителей обязали привести дом в порядок, прибрать, обеспечить детям нормальные спальные места, купить им канцелярские принадлежности, необходимые для учебы. Но потом все стало на свои места более-менее. Жалоб на жестокое обращение не было.

Семья была на контроле из-за тяжелых условий проживания Итак, вроде бы типичная семья из сельской глубинки, таких и в городах много. Родители работают, пытаются свести концы с концами…

- Случай вопиющий. Единственное, что я могу сказать, семья была на контроле, так как были проблемы. Это не было связано с жестоким обращением, это было связано с условиями проживания детей, - добавляет Наталья Листопадова. - Семья стояла на учете в связи с социально-опасным положением, - подтвердила КП помощник прокурора Курской области Татьяна Русанова. Односельчане говорят, что у женщины уже забирали детей, как раз из-за тяжелого материального положения. Но потом вернули.

- Семья, в которой воспитывался мальчик, стояла на профилактическом учете территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако необходимая работа по раннему выявлению семьи, находящейся в социально опасном положении, защите прав несовершеннолетнего уполномоченными органами, а также школой должным образом не проводилась, - сказали в прокуратуре.

Ведомство после происшедшего вынесло представления главе администрации Железногорского района, местному отделу полиции и директору школы, где учились дети.

Уголовное дело пересмотрят

На днях Курский областной суд отменил приговор по просьбе прокуратуры. Причина - существенные нарушения правила подсудности. Как выяснилось, изначально это дело должны были слушать не в Железногорске, а в Курске, в областном суде.

- В судебном заседании в апелляции гособвинитель просила отменить приговор суда из-за нарушения правила подсудности, указывая, что данное уголовное дело подлежит рассмотрению Курским областным судом, - пояснили в облсуде региона.- В итоге апелляционная инстанция отменила приговор и возвратила уголовное дело в Железногорский городской суд Курской области для рассмотрения в ином составе со стадии принятия к производству.

Уголовное дело ждет новое судебное разбирательство.

Курский областной суд пока избрал курянке меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2022 года.

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