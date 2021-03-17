«Портил вещи и не слушался»: Под Курском мать «психанула» и подожгла 8-летнего сына

Против женщины завели уголовное дело за покушение на убийство ребенка Фото: предоставлено пресс-службой

Жуткий случай произошел вечером 15 марта на хуторе Заречье Железногорского района Курской области. В одном из домов этого крохотного населенного пункта – по официальным данным здесь проживает всего три десятка человек - разгорелся скандал. В порыве гнева 31-летняя женщина во дворе дома облила бензином и подожгла своего восьмилетнего сына.

"Жалоб на жестокое обращение не было"

Свидетелями трагедии стали отчим и старшая сестра ребенка, которые в этот момент были дома. Сейчас их допрашивают следователи.

Впрочем, истинных причин происшедшего до сих пор никто назвать не может. Обычная по среднероссийским меркам семья – оба родителя работают (мать в частной фирме, отчим – в коровнике), не пьют. Дети в школе занимаются нормально. Так пока характеризуют семью.

Впрочем, как выясняется, проблемы были. А заключались они по большей части в тяжелых жилищных условиях, в которых жила семья. Старый дом без коммуникаций, отсутствие газа и воды, печное отопление, нехватка мебели.

- В органы опеки некоторое время назад поступила жалоба из школы, где занимались дети, - рассказала КП уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. – Родителей обязали привести дом в порядок, прибрать, обеспечить детям нормальные спальные места, купить им канцелярские принадлежности, необходимые для учебы. Но потом все стало на свои места более-менее. Жалоб на жестокое обращение не было. Сейчас выясняем, что происходило в семье.

Семья была на контроле из-за тяжелых условий проживания

Итак, вроде бы типичная семья из сельской глубинки, таких и в городах много. Родители работают, пытаются свести концы с концами…

- Случай вопиющий. Правоохранители с 16 марта занимаются этим вопросом. Подключен следственный комитет. Я на постоянной связи с УМВД. Сейчас старшая девочка изъята из семьи, ее поместили в реабилитационный центр, с ней работает психолог. Ее тоже опрашивают по этому поводу. Пока я не могу сказать, что именно послужило причиной трагедии. В этом разбираются следователи. Единственное, что я могу сказать, семья была на контроле, так как были проблемы. Это не было связано с жестоким обращением, это было связано с условиями проживания детей, - добавляет Наталья Листопадова.

- Семья стоит на учете в связи с социально-опасным положением. Подробностей пока нет, - подтвердила КП помощник прокурора Курской области Татьяна Русанова.

Мальчик «портил вещи, не слушался», из-за этого сорвалась

Кстати, несмотря на тяжелые жилищные условия, по предварительным данным, за помощью в администрацию семья не обращалась. Дети в школу ходили исправно, занимались нормально.

Сейчас Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 31-летней курянки по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Впрочем, хотела ли убивать своего сына курянка или действовала в состоянии аффекта, еще вопрос. Сама женщина объяснила следствию, что мальчик «портил вещи, не слушался», из-за этого она сорвалась.

Как рассказали в СК, когда ребенок вспыхнул, мать сама сбила пламя и вызвала «Скорую помощь».

С термическими ожогами третьей степени ребенка скорая доставила в Железногорскую городскую больницу. Там мальчик провел примерно сутки. Затем его состояние ухудшилось, и ребенка перевели в Курскую областную клиническую больницу.

Вечером 16 марта телеграм-канал «Курский Бомондъ» выложил переписку. Которую якобы вели сотрудники Курской областной больницы: «На второй этаж привезли ребенка, 8 лет, мать психанула, облила его бензином и подожгла».

В областной клинике рассказали, что ребенка срочно прооперировали. Планировалось, что в ближайшее время на машине санавиации его доставят в больницу Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Но малыш не выжил.

О происшедшем медики сообщили в правоохранительные органы и соцопеку.

Вопрос, конечно, и к местной медицине – все ли и вовремя ли было сделано для спасения ребенка.

Местная администрация, полиция и школа получили представления от прокуратуры

Сейчас мать мальчика задержана. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители под контролем прокуратуры.

- Семья, в которой воспитывался мальчик, стоит на профилактическом учете территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако необходимая работа по раннему выявлению семьи, находящейся в социально опасном положении, защите прав несовершеннолетнего уполномоченными органами, а также школой должным образом не проводилась, - сказали в ведомстве.

Прокуратура после происшедшего вынесла представления главе администрации Железногорского района, местному отделу полиции и директору школы, где учились дети.