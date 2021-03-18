Видео с места поджога восьмилетнего ребенка в Курской области

Расследование уголовного дела продолжается

Как «КП» рассказывала ранее, жуткая трагедия произошла на хуторе Заречье Железногорского района 15 марта вечером. 31-летняя женщина находилась дома со своим восьмилетним сыном, малолетней дочерью и отчимом детей. Мать поссорилась с сыном, схватила канистру с горючей смесью, вывела ребенка во двор, облила его и подожгла.

Муж подозреваемый выбежал из дома, потушил пламя на одежде и теле ребенка, отнес малыша в дом и попросил жену вызвать скорую. С ожогами третьей степени ребенка привезли в Железногорскую городскую больницу, оттуда перевезли в областную больницу Курска.

Состояние ребенка стабилизировали, консилиум принял решение перевезти мальчика в специальный ожоговый центр в Нижний Новгород, но при транспортировке ребенок умер.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

В процессе расследования выяснилось, что мать не исполняла обязанности по воспитанию малолетнего сына, систематически избивала и оскорбляла мальчика. Женщину неоднократно привлекали за это к административной ответственности.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Также Железногорским следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в период с 1 января 2020 года по 15 марта 2021 года должностные лица Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Железногорского района, а также должностные лица отдела опеки и попечительства Администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Недобросовестно и небрежно относясь к службе, они не забрали ребенка из социальных опасных условий проживания, в результате чего мальчик погиб

Читайте также: «Портил вещи и не слушался»: Под Курском мать «психанула» и подожгла 8-летнего сына