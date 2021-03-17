Курянка облила горючим и подожгла своего 8-летнего сына

Против подозреваемой завели уголовное дело Фото: из открытых источников

Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 31-летней жительницы Железногорского района Курской области. Женщину подозревают по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия трагедия произошла вечером 15 марта, примерно с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. Женщина была вместе со своим 8-летним сыном дома.

- В это время между матерью и сыном произошла ссора, в процессе которой они вышли во двор дома. Там женщина облила ребенка горючим и подожгла, - рассказали в СК.

Осознав, что натворила, женщина сама сбила пламя и вызвала «Скорую помощь». С термическими ожогами третьей степени ребенка скорая доставила в ОБУЗ «Железногорская городская больница». Затем мальчика перевели в Курскую областную клиническую больницу.

Как ранее сообщала КП, по информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный в клинику с обширными ожогами тела из Железногорска, скончался.

- Администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования, и надеется, что правоохранительные органы дадут справедливую оценку этому ужасному случаю, - прокомментировали трагедию в Доме Советов.

В клинике сообщили, что ребенка прооперировали. Планировалось, что в ближайшее время на машине санавиации его доставят в одно из медучреждений Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения. Но малыш не выжил.

Медики сообщили о происшедшем в правоохранительные органы и соцопеку. Обстоятельства происшествия уточняются

Мать ребенка задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.