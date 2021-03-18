Курские врачи сказали, что делали все возможное, чтобы спасти поступившего с ожогами 8-летнего мальчика

Медики рассказали, что предпринимали, чтобы спасти ребенка Фото: Из архива КП.

КП уже подробно рассказывала о трагедии, которая произошла 15 марта в Железногорском районе Курской области. 8-летнего ребенка облила бензином и подожгла в порыве гнева мать. Меньше, чем через двое суток ребенок умер в Курской областной больнице.

Сначала мальчика с обширными ожогами тела доставили в городскую больницу Железногорска, что в 40 километрах от села, где произошло несчастье.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургической работе Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов, ребенок получил ожоги 45% тела.

- Специалисты хирургического отделения в Железногорске оказали пациенту первичную помощь, по линии санитарной авиации на место были вызваны наши ведущие специалисты ожогового и реанимационного отделений. О состоянии ребенка сообщили в Национальный ожоговый центр Нижнего Новгорода, получили рекомендации о переводе пациента в это медучреждение. Для стабилизации состояния и установки трахеостомы 16 марта мальчика направили в областную больницу. Ребенку была оказана вся необходимая помощь, сделали все, что было в наших силах для его спасения, - говорит Алексей Локтионов.