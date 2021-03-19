Курянку, которая подожгла восьмилетнего сына, взяли под стражу

Фото https://ferumnews.ru

КП уже рассказывала о жутком случае, который произошел вечером 15 марта на хуторе Заречье Железногорского района Курской области. В одном из домов этого крохотного населенного пункта – по официальным данным здесь проживает всего около двух десятков человек - разгорелся скандал. В порыве гнева 31-летняя мать двоих детей во дворе дома облила бензином и подожгла своего восьмилетнего сына.

Семья была на заметке у органов опеки из-за тяжелого социального положения. Родители работали, не пили, но жили финансово трудно.

Фото https://ferumnews.ru

Женщине предъявили обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

А 18 марта суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Их женщина проведет в СИЗО. Сейчас оперативники работают, опрашивают свидетелей трагедии - старшую дочь и мужа курянки. Расследование уголовного дела продолжается, но уже вскрылись новые подробности.

По версии следствия 15 марта вечером вся семья была дома - женщина, ее дети - дочь и сын, их отчим - супруг обвиняемой.

Фото https://ferumnews.ru

Где-то после восьми вечера женщина стала ругать восьмилетнего сына. Как говорят соседи, причиной послужило то, что мальчик сказал, будто бы развел бензин, который держали дома для хознудж, водой. Тогда женщина взяла из дома ту самую канистру с горючим, вывела ребенка во двор, облила его бензином и подожгла.

Свидетелями этого ужаса стали отчим и старшая дочь.

- Вышедший из дома муж курянки потушил пламя на одежде и теле ребенка, отнес его в дом и сказал жене вызвать «Скорую помощь». С ожогами третьей степени мальчик бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ОБУЗ «Железногорская городская больница», откуда позднее его перевели в «Курскую областную клиническую больницу». 17 марта 2021 года ребенок скончался при транспортировке в медицинское учреждение специализированного типа, - рассказали в СК.

Фото https://ferumnews.ru

В ведомстве добавили, что в процессе расследования выяснилось, что с ноября 2016 года по 15 марта 2021 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию своего сына - постоянно била и оскорбляла его. Также ее несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ход расследования этого дела находится на контроле в СК России и личном контроле руководства СУ СК России по Курской области, сказали в СК.

Фото Анны БЕССАРАБОВОЙ.

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