Последние новости Курска на 28 мая 2021 года: предстоящие выборы и увеличение городской казны

19 сентября куряне снова определятся с политическими приоритетами Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел дело по факту гибели в Курске ребенка от удара током.

- 25 мая ребенок, находясь на территории дома на улице Станционная Курска, вблизи хозяйственной постройки, к которой было проведено электричество от жилого дома, при помощи электрического провода путем скручивания его с проводом идущим из дома к электрическому счетчику, прикоснулась руками и телом к металлической сетке, в результате чего получила удар током и телесные повреждения на обеих руках и животе, - рассказали в СК. Пострадавшую девочку отец доставил в Курскую городскую клиническую больницу №6. Но медики лишь констатировали смерть ребенка. Курянам будет доступно дистанционное голосование. 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Курской областной Думы, представительных органов местного самоуправления. Избиратели Курской области смогут проголосовать в электронном формате на всех уровнях выборов - федеральном, региональном и муниципальном. Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев. До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псельское УК». Будучи экономистом-финансистом по специальности, он более 20 лет работал на управляющих должностях в различных курских компаниях. - Необходимость назначения Олега Александровича на эту должность я вижу в потребностях Курского краеведческого музея решить строго практические вопросы. Они связаны, прежде всего, с материально-техническим обновлением музея, переходом отдельных направлений в цифровой формат, необходимостью его широкой популяризации, узнаваемости, а также с важнейшей на сегодня грантовой работой, - отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.

Урочище Точильный лог в Горшеченском районе объявлено памятником природы регионального значения. Его площадь составляет 234,89 га, сообщили в администрации региона. Это место интересно живописными степными ландшафтами, меловыми обнажениями. Здесь встречаются порядка 110 видов позвоночных животных, 299 видов сосудистых растений, 35 видов грибов, 26 видов лишайников. Городская казна увеличится на 572 млн 388 тысяч рублей. 461 млн 904 тысячи выделят из регионального бюджета, еще 110 млн 484 тысячи - собственные доходы Курска за счет налоговых и неналоговых поступлений. Часть поступивших средств (28 млн рублей) выделены дополнительно в рамках софинансирования муниципалитетом приобретения здания школы на проспекте Дериглазова. Еще 11 млн рублей израсходуют на оборудование для школы. В комитет образования направят 34 млн рублей на организацию питания, охраны в школах силами сотрудников ЧОПов или Росгвардии, проведения слета кадетов, погашение задолженности по арендной плате детского сада номер 15, установку барельефа Героя Советского Союза Михаила Булатова, на зарплату бюджетникам.