Курянам будет доступно дистанционное голосование

Жителям региона предстоит избрать более 970 депутатов различных уровней власти Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область вошла в число регионов, где можно будет проголосовать в формате онлайн. Электронное голосование проведут также в Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе. Решение принято по результатам общероссийской тренировки системы дистанционного электронного голосования, которая завершилась в мае, сообщили в администрации региона.

Избиратели Курской области смогут проголосовать в электронном формате на всех уровнях выборов - федеральном, региональном и муниципальном. В единый день голосования 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Курской областной Думы, представительных органов местного самоуправления - всего свыше ста избирательных кампаний. Жителям региона предстоит избрать более 970 депутатов различных уровней власти.

Правом голоса обладают более 910 тысяч избирателей Курской области, при этом 70% из них имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг.

В регионе дистанционное электронное голосование впервые применялось 13 сентября 2020 года на дополнительных выборах депутата Государственной Думы РФ по Сеймскому одномандатному избирательному округу № 110.