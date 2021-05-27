Олег Пушкарев назначен руководителем Курского краеведческого музея

Будучи экономистом-финансистом по специальности, он более 20 лет работал на управляющих должностях

Генеральным директором Курского областного краеведческого музея назначен Олег Пушкарев, сообщили в областной администрации. До этого он занимал должность заместителя руководителя ООО «Псельское УК». Будучи экономистом-финансистом по специальности, он более 20 лет работал на управляющих должностях в различных курских компаниях.

«Необходимость назначения Олега Александровича на эту должность я вижу в потребностях Курского краеведческого музея решить строго практические вопросы. Они связаны, прежде всего, с материально-техническим обновлением музея, переходом отдельных направлений в цифровой формат, необходимостью его широкой популяризации, узнаваемости, а также с важнейшей на сегодня грантовой работой», - отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.