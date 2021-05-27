СК завел дело по факту гибели в Курске ребенка от удара током

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" Фото: из открытых источников

"КП" уже рассказывала, что 25 мая примерно в 16.00 девятилетняя девочка вместе со своим старшим братом играла во дворе дома, расположенного на улице Станционной в Курске. В какой-то момент девочка рукой взялась за металлический забор, получила разряд током и потеряла сознание.

Прибежавший на помощь отец ребенка схватил девочку на руки и побежал в сторону больницы. По дороге остановился водитель «Фиата» и спросил, не нужна ли мужчине помощь. Курянин с девочкой сел в машину. Но по трагической случайности по дороге автомобиль попал в ДТП. Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области после проведенной проверки завел уголовное дело по факту смерти ребенка от удара током - ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили 27 мая в СК региона.

- Следствием установлено, что 25 мая ребенок, находясь на территории дома на улице Станционная Курска, вблизи хозяйственной постройки, к которой было проведено электричество от жилого дома, при помощи электрического провода путем скручивания его с проводом идущим из дома к электрическому счетчику, прикоснулась руками и телом к металлической сетке, в результате чего получила удар током и телесные повреждения на обеих руках и животе, - рассказали в СК.

Пострадавшую девочку отец доставил в Курскую городскую клиническую больницу №6. Но медики лишь констатировали смерть ребенка.

Сейчас по делу проводят следственные действия, чтобы установить всех обстоятельства произошедшего.