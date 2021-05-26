В Курске девятилетняя девочка коснулась забора и получила смертельный удар током

Девочка от электротравмы скончалась в реанимации Фото: Яна ШЕЛЕСТ

25 мая в 17.00 девятилетняя девочка вместе со своим старшим братом играла во дворе дома, расположенного на улице Станционной в Курске. В какой-то момент девочка рукой взялась за металлический забор, получила серьезный разряд током и потеряла сознание.

Прибежавший на помощь отец ребенка схватил девочку на руки и побежал в сторону больницы. По дороге остановился водитель «Фиата» и спросил не нужна ли мужчине помощь. Курянин с девочкой сел в машину. Но по трагической случайности по дороге автомобиль попал в ДТП.

Девочка от полученных в результате поражения электротоком травм скончалась в реанимации Курской городской больницы № 6.

Сеймский следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области по факту гибели ребенка проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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