Бюджет Курска вырос более чем на 572 миллиона рублей

На образование пойдет около 10% поступивших средств Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 мая депутаты Курского городского собрания внесли изменения бюджет города на текущий год и плановый период 2022-2023 годов.

Городская казна увеличится на 572 млн 388 тысяч рублей. 461 млн 904 тысячи выделят из регионального бюджета, еще 110 млн 484 тысячи - собственные доходы Курска за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Часть поступивших средств (28 млн рублей) выделены дополнительно в рамках софинансирования муниципалитетом приобретения здания школы на проспекте Дериглазова. Еще 11 млн рублей израсходуют на оборудование для школы.

В комитет образования направят 34 млн рублей на организацию питания, охраны в школах силами сотрудников ЧОПов или Росгвардии, проведения слета кадетов, погашение задолженности по арендной плате детского сада номер 15, установку барельефа Героя Советского Союза Михаила Булатова, на зарплату бюджетникам.

В сфере городского хозяйства деньги направят на разработку проектно-сметной документации благоустройства сквера "Студенческий", ликвидацию несанкционированных свалок, а также обеспечение мер противопожарной безопасности, сообщили в мэрии.