В Курской области появился еще один памятник природы

В регионе есть немало уникальных природных мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Урочище Точильный лог в Горшеченском районе объявлено памятником природы регионального значения. Его площадь составляет 234,89 га, сообщили в администрации региона.

Это место интересно живописными степными ландшафтами, меловыми обнажениями. Здесь встречаются порядка 110 видов позвоночных животных, 299 видов сосудистых растений, 35 видов грибов, 26 видов лишайников.

Цель создания памятника природы – сохранение ковыльных степей, местообитаний степного сурка, редких и краснокнижных лугово-степных растений и животных. В Красную книгу Курской области внесено 18 видов животных, обитающих в урочище; среди них болотная сова, журавль серый, сорокопут чернолобый. В Красной книге РФ значатся два вида животных - курганник и обыкновенная горлица, а также растение - ковыль перистый.

В Точильном логу встречаются прыткая ящерица, чесночница обыкновенная, остромордая лягушка и зеленая жаба. Из птиц обитают луговой лунь, обыкновенный канюк, черный коршун, перепел, полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, обыкновенный жулан, серая славка, луговой чекан, обыкновенная овсянка. Здесь также можно наблюдать степного сурка, лисицу, барсука, тушканчика, мышевидных грызунов и слепышей.

Для обозначения границ памятника природы - особо охраняемой природной территории урочища Точильный лог, установят предупредительные аншлаги и информационные знаки.